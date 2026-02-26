Омские власти нашли вариант перевозки из Таиланда доктора Коробейникова

Напомним, возможно, из-за перепада температур, смены холодов на жару, в Таиланде у высококлассного детского хирурга Михаила Коробейникова случился инфаркт спинного мозга, он оказался парализован. Его госпитализировали, но далее перевозка на родину была возможна только спецбортом с соответствующим оборудованием для лежачих пациентов. Страховая компания при этом затягивала согласование такого варианта. Любое действие врачей в тайской клинике также требовала ее одобрения. Теперь ситуация разрешается с вмешательством областного министерства.