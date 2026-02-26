Омские власти нашли вариант перевозки из Таиланда доктора Коробейникова

В четверг, 26 февраля, пресс-служба областного минздрава выпустила комментарий о сложной ситуации с омским хирургом Михаилом Коробейниковым, попавшим в больницу в Таиланде. По информации ведомства, проблема вскоре будет разрешена.
«Найден вариант транспортировки доктора Коробейникова из Таиланда спецбортом за внебюджетные средства. При прохождении всех согласований, в том числе с медицинской службой Королевства Таиланд, самолет отправится за пострадавшим в субботу, 28 февраля. Пациент будет доставлен для лечения и реабилитации в Областную клиническую больницу. Омские медики сделают все возможное, чтобы максимально помочь коллеге вернуть здоровье», — сообщил минздрав.
Напомним, возможно, из-за перепада температур, смены холодов на жару, в Таиланде у высококлассного детского хирурга Михаила Коробейникова случился инфаркт спинного мозга, он оказался парализован. Его госпитализировали, но далее перевозка на родину была возможна только спецбортом с соответствующим оборудованием для лежачих пациентов. Страховая компания при этом затягивала согласование такого варианта. Любое действие врачей в тайской клинике также требовала ее одобрения. Теперь ситуация разрешается с вмешательством областного министерства.
В общем, у омичей все же получается новая история под девизом «Своих не бросаем», будем надеяться, что полет спецборта за доктором туда и обратно пройдет успешно.
Ранее мы писали, что омский врач-эндоскопист Сергей Мусин получил знак «Отличник здравоохранения».