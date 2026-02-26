Ричмонд
Предприниматель из Таганрога оборудовал незаконную стоянку около ж/д путей

На Дону предприниматель закрыл стоянку возле железной дороги после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области индивидуального предпринимателя после проверки и суда заставили освободить земельный участок, находящийся в федеральной собственности. Об этом рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

Во время инспекции выяснилось, что нарушитель без разрешительных документов использовал территорию в границе полосы отвода железной дороги. На площадке была организована стоянка транспорта.

За несоблюдение закона предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье «Самовольное занятие земельного участка» (ст. 7.1 КоАП РФ). Ситуацию также рассматривали в суде, но в итоге разбирательства прекратили, так как ответчик добровольно выполнил требования прокурора.

