Поднять среднюю зарплату в Уфе до 162 тысяч рублей — такую задачу поставила мэрия

Согласно документу, среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях Уфы к 2026 году должна достичь почти 102 тысяч рублей, а к 2036-му — превысить 162 тысячи рублей. Для этого власти планируют ежегодно индексировать оплату труда работников муниципальных учреждений и предприятий, а также контролировать исполнение этих обязательств в коллективных договорах коммерческих организаций.