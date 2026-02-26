Поднять среднюю зарплату в Уфе до 162 тысяч рублей — такую задачу поставила мэрия

Администрация Уфы утвердила обновленный план мероприятий по снижению доли населения с доходами ниже границы бедности. Постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев.
Согласно документу, среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях Уфы к 2026 году должна достичь почти 102 тысяч рублей, а к 2036-му — превысить 162 тысячи рублей. Для этого власти планируют ежегодно индексировать оплату труда работников муниципальных учреждений и предприятий, а также контролировать исполнение этих обязательств в коллективных договорах коммерческих организаций.
Отдельный блок программы посвящен борьбе с «теневой» занятостью. Чиновники намерены ежегодно легализовывать трудовые отношения почти с 13 тысячами горожан, работающих неофициально. Планируются разъяснительные беседы с работодателями и информационные кампании о вреде «серых» зарплат.
Для стабилизации цен на продукты в городе продолжат развивать ярмарочную торговлю. В 2026 году в Уфе будет работать 22 постоянно действующие фермерские ярмарки и ярмарки выходного дня. Также власти планируют увеличивать обеспеченность горожан торговыми площадями и способствовать созданию новых оптово-распределительных центров.
Программа предусматривает и развитие социальных контрактов. Бизнес-шерифы будут консультировать уфимцев, желающих открыть свое дело с помощью господдержки. Ежегодно такую помощь смогут получать не менее 200 человек.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.