В Омске температуры воздуха держатся ниже климатической нормы на 10 и более

В МЧС призвали жителей соблюдать осторожность на дорогах и при обогреве жилья.

Источник: Комсомольская правда

В субботы по вторник, с 28 февраля по 3 марта, на территории Омской области сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10  и более. Об этом сообщили в МЧС со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели призвали жителей региона соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, не совершать резких маневров. При обогреве жилых помещений нельзя перекаливать печи и перегружать электросети. Специалисты рекомендовали также воздержаться от продолжительного пребывания на морозе, надевать теплую одежду и обувь.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру телефона 101.

Ранее «КП-Омск» писала, что весеннее тепло наступит не раньше второй недели марта.

