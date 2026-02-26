В Омске температуры воздуха держатся ниже климатической нормы на 10 и более

В субботы по вторник, с 28 февраля по 3 марта, на территории Омской области сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 и более. Об этом сообщили в МЧС со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.