Подмосковный суд приговорил рэпера Гуфа к условному сроку

НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев — РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера Гуфа (Алексея Долматова) к году условно по делу о конфликте в бане, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Постановил признать виновными по части 2 статьи 330 сроком на 1 год… наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год», — огласила приговор судья.

В четверг в ходе заседания рэпер выступил с последним словом, во время которого извинился перед потерпевшим и журналистами.

Также суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон — против высказалось обвинение.

Прокурор просила суд назначить фигурантам по два года условно и переквалифицировать дело с грабежа на самоуправство (статья 330 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего.