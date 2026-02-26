Сколько нерабочих дней будет в марте 2026-го, как переносятся выходные и стоит ли брать отпуск

В марте 2026 года россиян ждет один дополнительный выходной день в честь Международного женского дня. В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому по закону его переносят на ближайший рабочий день. Как работаем и отдыхаем в марте, выгодно ли брать отпуск, а также куда можно поехать в марте 2026 года — в материале «Газеты.Ru».