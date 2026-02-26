Защитник ЦСКА устроил пьяный дебош в Уфе: стали известны подробности

Защитник московского ЦСКА, выступающий на правах аренды за ФК «Уфа», Илья Агапов попал в скандальную историю. Ночью спортсмена в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали в здании детской музыкальной школы.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, футболист проник в учреждение и устроил словесную перепалку с охранницей, которая вызвала росгвардейцев. При задержании Агапов вел себя спокойно, но объяснить свое поведение не смог. В отношении него не стали составлять административный протокол — спортсмена отправили в вытрезвитель, где он провел несколько часов, чтобы прийти в себя. После этого его отпустили.
В ФК «Уфа» сообщили, что Агапов продолжает тренировки в общей группе и готовится к выездному матчу с «Нефтехимиком».
Илья Агапов — воспитанник казанского «Рубина». Ранее он выступал за «Нефтехимик», «Спартак-2», «Нижний Новгород» и ЦСКА, в составе которого становился обладателем Кубка России.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.