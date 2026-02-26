«Подумай, прежде чем отправлять». Чего не стоит писать в групповых чатах

Чаты носят более неформальный характер общения, однако не стоит забывать о приличии. Особенно в деловой переписке или рабочих группах. Не следует отклоняться от темы или выходить за рамки в подобных чатах. Придерживайтесь тех же правил, что и при обычной деловой переписке. Необходимо помнить, что каждое сообщение могут переслать.