«Подумай, прежде чем отправлять». Чего не стоит писать в групповых чатах

Групповые чаты стали неотъемлемой частью современной жизни. В них происходит общение с коллегами, соседями, учителями и друзьями. В группах также существуют правила этикета, как и в реальном общении. Директор академии Debrett’s, британского справочника по этикету, Руперт Уэссон рассказал агентству Associated Press, как вести себя в общих чатах. РБК Life рассказывает, какие пункты выделил эксперт.
Подумайте, прежде чем отправлять
Необходимо уважать чужое время. Не стоит задавать в чате вопросы, ответы на которые можно легко найти в поисковике или в предыдущих сообщениях. Если вам не отвечают сразу, не стоит злиться, лучше написать человеку напрямую, а не в общем чате.
Прежде чем отправлять видео, фото, мемы или другой контент, следует задуматься, интересен ли он остальным участникам группы. Не стоит также делиться слишком большими файлами. Другие участники могут не захотеть забивать память своего устройства неинтересным им контентом.
Помните о цели чата
Всегда нужно помнить о целях группы. Если чат носит практический характер и создан для решения конкретной задачи, не стоит публиковать туда ничего лишнего. Без ограничений допускается отправлять сообщения и контент в группы, изначально созданные для общения и развлечения.
Не следует отправлять в чат вещи, не связанные с его назначением. Например, публиковать личную информацию в рабочие чаты или слать в семейную группу свои рабочие задачи. Прежде чем высказывать свое мнение, стоит сперва понаблюдать, что пишут другие участники. Не во всех мессенджерах пользователи могут видеть старые сообщения.
Учитывайте размер группы
В небольших группах пользователи ждут ответа на каждое сообщение. Он может представлять из себя простой смайлик или реакцию. В чатах, где состоят десятки или сотни участников, не стоит пытаться ответить на каждое сообщение.
«Если вас трое в группе, ответ, пусть даже только смайлик, почти ожидается. В группах из 50 и более человек это практически уголовное преступление», — объяснил Руперт Уэссон.
Соблюдайте приличия
Чаты носят более неформальный характер общения, однако не стоит забывать о приличии. Особенно в деловой переписке или рабочих группах. Не следует отклоняться от темы или выходить за рамки в подобных чатах. Придерживайтесь тех же правил, что и при обычной деловой переписке. Необходимо помнить, что каждое сообщение могут переслать.
Чем меньше, тем лучше
Сообщения в чате стоит формулировать коротко и ясно. Собеседник может по-разному воспринять ваши сообщения. Поэтому и следует писать как можно короче и точнее, чтобы избежать неправильного толкования. Если необходимо обсудить что-то более подробно, лучше встретиться лично, созвониться или отправить электронное письмо. Кроме того, довольно трудно читать длинные, неформатированные сообщения.
Важен стиль общения
В чатах можно немного пренебречь правилами грамматики и пунктуации. Допустимо также фривольное обращение с языком. Стоит ориентироваться на простоту и краткость.
«Вы не должны чувствовать себя слишком скованными», — рассказал Руперт Уэссон.
Однако полностью забывать про грамматику и пунктуацию не стоит. Если сообщение написано безграмотно, его труднее понимать. Это может вызвать раздражение вашего собеседника.
На некоторые сообщения можно ответить с помощью смайликов или эмодзи. В некоторых случаях они способны передать смысл вашей реакции не хуже сложных предложений, но не стоит злоупотреблять ими.
Как правильно покинуть чат
Вас может раздражать количество уведомлений о сообщениях из больших чатов или некоторые комментарии. В таком случае стоит просто отключить уведомления. Однако не следует бояться покинуть группу. Перед уходом стоит сообщить об этом администратору.
Следует ли прощаться или нет при выходе из чата, зависит от контекста. Если группа была создана для разового мероприятия, это будет излишне. Когда речь идет о выходе из рабочих чатов или переписок, посвященных конкретному проекту, стоит уведомить всех о своем уходе. При этом следует четко написать, что вы покинете чат немедленно, чтобы он не заполнился сообщениями с пожеланиями и прощаниями.