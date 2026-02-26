«Обработали даже дедушку»: в одной из школ Калининграда полгода не могут избавиться от вшей

В одной из школ Центрального района Калининграда третьеклашки уже три четверти подряд приносят домой вшей. Об этом «Клопс» рассказали родители учеников.
«Проблема началась ещё в октябре. С тех пор наша битва с кровососами идёт с переменным успехом», — рассказывает мать одного из учащихся начальной школы.
Родителям казалось, что вопрос закрыт, но со временем они снова обнаружили в волосах отпрысков новых паразитов.
«Осенью в нескольких параллелях жаловались на вшей, потом наступило затишье, а после новогодних каникул я опять нашла у сына в волосах гнид. Это ужасно», — сетует мать третьеклашки.
По словам калининградки, они живут большой дружной семьёй. Волосы пришлось обработать всем домочадцам, включая пожилого дедушку.
«Почему-то в школе никакого карантина не вводили. Дети ходят в спортзал, столовую и на кружки», — недоумевает женщина.
В учебном заведении «Клопс» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Редакция направила официальный запрос в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, что нужно делать педагогам и родителям, чтобы окончательно решить эту проблему.
В декабре прошлого года, после жалоб родителей, директор школы получил предписание провести дополнительные профилактические мероприятия.