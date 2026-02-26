Решено отремонтировать одно из самых эклектичных зданий Калининграда

В Калининграде Фонд капремонта приступил к ремонту фасада одного из самых эклектичных зданий Калининграда — дома со сложным адресом ул. Димитрова, 5−19, Брамса, 39. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Здание построено в период функционализма в 1929 году. За вдохновением архитекторы обращались, в том числе, к орнаментам Древнего Египта. Так в оформлении входных порталов и появились этнические узоры и каждый подъезд стал уникальным.
Уже в советские годы здание отремонтировали — в годы войны оно получило серьезные повреждения. Так и появились характерные элементы сталинского ампира: массивные декоративные кронштейны балконов и пилястры с капителями.
Как говорят в ФКР, теперь задача бережно отремонтировать все сохранившееся. А примирить разные стили поможет цветовое решение.
Сроки работ не озвучиваются.