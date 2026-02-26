Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработан общий дизайн-код для пляжей Самары

В этом году в Самаре обновят девять пляжей в едином дизайне.

Источник: Комсомольская правда

Главный архитектор города Илья Соколов в составе команды седьмого потока лидерской программы представил концепцию по развитию пляжей Самары и Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Основой концепции стал анализ существующих пляжных территорий региона и успешные практики других крупных городов, таких как Москва, Калининград, Крым и Краснодар», — говорится в сообщении.

Соколов отметил, что Волга предоставляет Самаре уникальные береговые линии, от компактных оазисов до длинных променадов. Он подчеркнул необходимость создания четких принципов для формирования комфортных и безопасных пляжей, а также системного подхода к их содержанию.

В рамках концепции были изучены более 350 береговых территорий, включая как официальные пляжи, так и «дикие». Каждая территория была оценена по пяти ключевым признакам, включая расположение и нагрузку.

Авторы концепции выявили различные типы пляжей, такие как массовые городские, локальные для семейного отдыха и курортные с высоким уровнем сервиса. Для успешного функционирования пляжей необходимо грамотное содержание и адаптированный пакет услуг, соответствующий ожиданиям жителей.

Также были проанализированы действующие нормативно-правовые акты, касающиеся создания и содержания пляжей, включая требования по инклюзивной инфраструктуре. Итоговые рекомендации будут включать систематизированную нормативную базу и элементы благоустройства, дизайн-код для визуальной идентичности пляжей.

В этом году в Самаре планируется открыть девять новых пляжей общей площадью свыше 162 тысяч квадратных метров, а количество пляжного оборудования увеличится более чем на 500 единиц.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше