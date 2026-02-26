Разработан общий дизайн-код для пляжей Самары

Главный архитектор города Илья Соколов в составе команды седьмого потока лидерской программы представил концепцию по развитию пляжей Самары и Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Основой концепции стал анализ существующих пляжных территорий региона и успешные практики других крупных городов, таких как Москва, Калининград, Крым и Краснодар», — говорится в сообщении.
Соколов отметил, что Волга предоставляет Самаре уникальные береговые линии, от компактных оазисов до длинных променадов. Он подчеркнул необходимость создания четких принципов для формирования комфортных и безопасных пляжей, а также системного подхода к их содержанию.
В рамках концепции были изучены более 350 береговых территорий, включая как официальные пляжи, так и «дикие». Каждая территория была оценена по пяти ключевым признакам, включая расположение и нагрузку.
Авторы концепции выявили различные типы пляжей, такие как массовые городские, локальные для семейного отдыха и курортные с высоким уровнем сервиса. Для успешного функционирования пляжей необходимо грамотное содержание и адаптированный пакет услуг, соответствующий ожиданиям жителей.
Также были проанализированы действующие нормативно-правовые акты, касающиеся создания и содержания пляжей, включая требования по инклюзивной инфраструктуре. Итоговые рекомендации будут включать систематизированную нормативную базу и элементы благоустройства, дизайн-код для визуальной идентичности пляжей.
В этом году в Самаре планируется открыть девять новых пляжей общей площадью свыше 162 тысяч квадратных метров, а количество пляжного оборудования увеличится более чем на 500 единиц.