Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ

Путин поручил главам регионов образовать комиссии по внедрению технологий ИИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 1 июня образовать межведомственные комиссии по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в субъектах РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации до 1 июня 2026 г. образовать межведомственные комиссии по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.