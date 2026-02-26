Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации до 1 июня 2026 г. образовать межведомственные комиссии по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.