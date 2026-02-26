«Крылья Советов» хотят найти титульного спонсора

В скором времени «Крылья Советов» могут обрести титульного спонсора. Пока у клуба были многомиллионные долги, это было почти невозможно сделать. Но в начале февраля стало известно, что долг «КС» перед «РТ-Капитал» полностью погашен. И теперь у клуба развязаны руки, рассказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев «КП-Самара».