«Крылья Советов» хотят найти титульного спонсора

Самарский футбольный клуб ведет переговоры с крупным бизнесом.

Источник: Комсомольская правда

В скором времени «Крылья Советов» могут обрести титульного спонсора. Пока у клуба были многомиллионные долги, это было почти невозможно сделать. Но в начале февраля стало известно, что долг «КС» перед «РТ-Капитал» полностью погашен. И теперь у клуба развязаны руки, рассказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев «КП-Самара».

«Хотелось бы, чтобы появился титульный спонсор, и, думаю, он появится в ближайшее время», — заявил Яковлев.

По его словам, сейчас у «КС» есть два главных спонсора — это банк «Солидарность» и правительства Самарской области. Сейчас идут переговоры по титульному спонсору, но кто может им стать, пока не ясно.