Одного из организаторов пирамиды Life is Good Санникова экстрадировали в РФ

Из ОАЭ в Россию экстрадирован 36-летний Сергей Санников, один из основателей финансовой пирамиды Life is Good. Он находился в международном розыске с февраля 2024 года по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, пирамида действовала с 2014 года в девяти регионах России, привлекая средства более 18 тыс. граждан под обещания доходности до 30% годовых. Общая сумма ущерба оценивается свыше 15 млрд рублей. Ранее «Газета.Ru» публиковала истории пострадавших вкладчиков, потерявших миллионы. Сооснователь пирамиды Роман Василенко до сих пор скрывается на Кипре.