С 1 марта изменится порядок освидетельствования у психиатра: в Гострудинспекции разъяснили все нюансы

С этого воскресенья, 1 марта, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения России, который корректирует порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для сотрудников отдельных профессий.
Как пояснили в пресс-службе Государственной инспекции труда Башкирии, ключевое изменение касается состава комиссии — теперь освидетельствование будет проводить исключительно коллегия врачей-психиатров, а не общая врачебная комиссия. Основанием для прохождения становится направление, выданное работодателем или его уполномоченным представителем.
Еще одно важное нововведение — обязанность работодателя направить сотрудника на психиатрическое освидетельствование, если во время обязательного периодического медосмотра у него выявлены признаки психического расстройства.
