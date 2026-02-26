Ричмонд
С 1 марта изменится порядок освидетельствования у психиатра: в Гострудинспекции разъяснили все нюансы

В Башкирии с 1 марта для работников изменится порядок осмотра у психиатра.

Источник: Комсомольская правда

С этого воскресенья, 1 марта, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения России, который корректирует порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для сотрудников отдельных профессий.

Как пояснили в пресс-службе Государственной инспекции труда Башкирии, ключевое изменение касается состава комиссии — теперь освидетельствование будет проводить исключительно коллегия врачей-психиатров, а не общая врачебная комиссия. Основанием для прохождения становится направление, выданное работодателем или его уполномоченным представителем.

Еще одно важное нововведение — обязанность работодателя направить сотрудника на психиатрическое освидетельствование, если во время обязательного периодического медосмотра у него выявлены признаки психического расстройства.

