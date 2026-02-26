В Кишиневе выставлен на продажу дом за 2 миллиона евро: Это когда большинство жителей Молдовы находятся за чертой бедности и мерзнут, экономя на коммуналке

Дом за 2 миллиона евро выставлен на продажу в Молдове.
730 кв.м., 5 спален (каждая со своим санузлом и гардеробной), сауна, бассейн, винная комната… находится в Кишиневе на Петриканах.
Как рассказывает автор видео, двор дома — как ботанический сад.
Отопление? Не проблема — здесь установлена крайне экономная система отопления, которая сама по себе стоит, как небольшой домик в пригороде Кишинева…
И ведь купят. Коррупцию в высших эшелонах власти у нас никто не отменял.
Владеет же домом за 2 млн евро главный полицейский Молдовы Чернэуцану.
Это в стране, где 80% жителей уже находятся за чертой бедности, мерзнут в своих квартирах по 50 м.кв., чтобы только как-то сэкономить на коммуналке.