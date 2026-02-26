В Перми жители двух районов остались без воды из-за аварийной утечки

В 12:00 в связи с утечкой из колодца, произошедшей на улице Космонавта Беляева, 210 в Индустриальном районе, водоснабжение отключили в многоквартирных и частных домах по адресам: ул. Дивьинская, 47−124, 84; ул. Космонавта Беляева, 109; ул. 1-я Карьерная, 3−76; ул. 3-я Карьерная, 10−20; ул. Экскаваторная, 4−33, 33а-45, 35, 35а, 37а; ул. Конструкторская, 3−34; ул. Газосварщиков, 3−34; ул. Разведчиков, 25, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 38; ул. 1-я Ремонтная; ул. 2-я Ремонтная; ул. Энергетиков, 4−34,37, 38, 38а, 39, 39К2, 40; ул. Сталеваров, 6−34; ул. Геологов, 10−34, 29, 29/2, 33; ул. Архитектора Свиязева, 37, 39, 39а, 41, 41/1, 41К47/48, 43, 43б, 43/1, 45, 47,49. Также без воды осталось СНТ «Коллективный сад № 85».