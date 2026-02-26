Ричмонд
Термины из словаря УрФУ по ядерной энергетике вошли в госстандарт во Вьетнаме

Словарь университета содержит более 800 терминов на русском и вьетнамском языках.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 200 научно-технических терминов и их определений из Русско-вьетнамского словаря по ядерной энергетике, разработанного в Уральском федеральном университете (УрФУ), вошли в основу национального стандарта Вьетнама. Стандарт будет применяться в сферах ядерных технологий, безопасности и физической защиты, сообщили в отделе научных коммуникаций университета.

«Русско-вьетнамский словарь по ядерной энергетике, который подготовили специалисты кафедры “Атомные станции и возобновляемые источники энергии” УрФУ, использован в качестве справочного материала при подготовке вьетнамского стандарта TCVN, в новом стандарте используется более 200 научно-технических терминов и их объяснений, которые заимствованы из русско-вьетнамского словаря по ядерной энергетике УрФУ», — говорится в сообщении.

Словарь УрФУ содержит более 800 терминов на русском и вьетнамском языках и доступен в электронном архиве и Зональной научной библиотеке университета. В нем разъясняются такие понятия, как «пароциркониевая реакция», «активная зона реактора», «дезактивация», «битуматор», «вальцовка», «минорные актиноиды».

Научно-технические термины и понятия закрепляются в правовых документах, национальных стандартах и нормативных актах Вьетнама. Источниками терминологии для стандарта также стали «Глоссарий по ядерной и физической безопасности» МАГАТЭ, сборник основных терминов ядерной энергетики Японского агентства по атомной энергии, а также документы Westinghouse и Росатом.

