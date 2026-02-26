Термины из словаря УрФУ по ядерной энергетике вошли в госстандарт во Вьетнаме

«Русско-вьетнамский словарь по ядерной энергетике, который подготовили специалисты кафедры “Атомные станции и возобновляемые источники энергии” УрФУ, использован в качестве справочного материала при подготовке вьетнамского стандарта TCVN, в новом стандарте используется более 200 научно-технических терминов и их объяснений, которые заимствованы из русско-вьетнамского словаря по ядерной энергетике УрФУ», — говорится в сообщении.