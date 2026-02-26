За два дня полицейские раскрыли 46 преступлений в ходе рейда «Быт»

26 февраля в омской полиции сообщили о завершении двухдневного рейда «Быт». Более тысячи сотрудников органов внутренних дел, ведомств и общественников проверили более 4000 квартир, домовладений и около 4000 граждан, состоящих на профилактических учетах.
Выявлено 45 лиц, требующих повышенного внимания со стороны полиции. Пресечено более 300 административных правонарушений, включая случаи нарушения общественного порядка, распития алкоголя в публичных местах и мелкого хулиганства. В результате патрулирования улиц и отработки жилого массива проверили 180 мест концентрации криминогенного элемента. Заглянули по адресам, откуда уже не раз поступали сообщения о правонарушениях. Особое внимание уделили многодетным и неблагополучным семьям.
«В течение двух дней раскрыто 46 преступлений. Возбуждены уголовные дела по фактам причинения вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ) и угрозы убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ)», — рассказали в региональном УМВД.
Кроме того, каждого проверенного гражданина полицейские предупредили о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону.
Ранее «КП-Омск» писала, что местный девятиклассник помог мошенникам обмануть пенсионерку на 7,5 млн рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела против сотрудников омского минздрава.