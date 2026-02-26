За два дня полицейские раскрыли 46 преступлений в ходе рейда «Быт»

Выявлено 45 лиц, требующих повышенного внимания со стороны полиции. Пресечено более 300 административных правонарушений, включая случаи нарушения общественного порядка, распития алкоголя в публичных местах и мелкого хулиганства. В результате патрулирования улиц и отработки жилого массива проверили 180 мест концентрации криминогенного элемента. Заглянули по адресам, откуда уже не раз поступали сообщения о правонарушениях. Особое внимание уделили многодетным и неблагополучным семьям.