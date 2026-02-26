Единую цифровую систему управления городским транспортом создадут в Сочи

По словам заместителя главы города Вячеслава Бауэра, новая система объединит данные о движении всех видов транспорта и позволит своевременно информировать пассажиров о возможных нештатных ситуациях. На некоторых маршрутах, проходящих через аэропорт, уже используют транспорт с видеокамерами, валидаторами и датчиками для отслеживания пассажиропотока. Это дает возможность дистанционно регулировать расписание — сокращать или увеличивать интервалы между рейсами в зависимости от текущей ситуации.