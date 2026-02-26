Единую цифровую систему управления городским транспортом создадут в Сочи

В Сочи в 2026 году планируют запустить единую цифровую систему управления городским транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
По словам заместителя главы города Вячеслава Бауэра, новая система объединит данные о движении всех видов транспорта и позволит своевременно информировать пассажиров о возможных нештатных ситуациях. На некоторых маршрутах, проходящих через аэропорт, уже используют транспорт с видеокамерами, валидаторами и датчиками для отслеживания пассажиропотока. Это дает возможность дистанционно регулировать расписание — сокращать или увеличивать интервалы между рейсами в зависимости от текущей ситуации.
«К концу года администрация Сочи намерена создать единую цифровую платформу управления транспортом с интеграцией с различными видами транспорта, в том числе с модулем информирования пассажиров на случай нештатных ситуаций», — рассказал Бауэр.
По итогам 2025 года пассажиропоток на городских маршрутах достиг около 82 миллионов человек, осуществлено более 2,8 миллиона рейсов. Кроме того, пригородные поезда перевезли примерно 15 миллионов пассажиров, а дальнего следования — свыше 13 миллионов.