WSJ: бывшие венесуэльские генералы готовы дать показания против Мадуро

«Цыпленок» стал первым венесуэльским высокопоставленным чиновником, которому США в 2011 году предъявили обвинения. С 2017 года он начал критиковать Мадуро, а два года спустя поддержал лидера венесуэльской оппозиции. Власти США годами преследовали Карвахаля, но он неоднократно ускользал от них. В 2023 году он был экстрадирован в США, а в прошлом году признал себя виновным в заговоре с целью совершения «наркотерроризма» и других преступлениях. Приговор в США должны были вынести на этой неделе, но судья отложил рассмотрение дела до 16 апреля.