WSJ: бывшие венесуэльские генералы готовы дать показания против Мадуро

Два бывших венесуэльских генерала считают захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами «прекрасной возможностью», чтобы помочь правительству США в судебном преследовании свергнутого президента, а также чтобы помочь самим себе. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
В статье говорится, что с властями США готовы сотрудничать генерал-майор Кливер Алкала, отбывающий 22-летний срок в американской тюрьме общего режима и некогда пытавшийся возглавить собственный неудачный переворот против Мадуро, и бывший шеф венесуэльской разведки Уго Карвахаль по прозвищу «Эль Полло» («Цыпленок»).

«Цыпленок» стал первым венесуэльским высокопоставленным чиновником, которому США в 2011 году предъявили обвинения. С 2017 года он начал критиковать Мадуро, а два года спустя поддержал лидера венесуэльской оппозиции. Власти США годами преследовали Карвахаля, но он неоднократно ускользал от них. В 2023 году он был экстрадирован в США, а в прошлом году признал себя виновным в заговоре с целью совершения «наркотерроризма» и других преступлениях. Приговор в США должны были вынести на этой неделе, но судья отложил рассмотрение дела до 16 апреля.

Оба экс-генерала утверждают, что располагают информацией о преступлениях, якобы совершенных Мадуро и его сторонниками, и оба из тюрьмы написали письма президенту США Дональду Трампу.

Я готов всецело сотрудничать с правительством США, чтобы содействовать безопасности и правосудию вашей и моей страны.

Кливер Алкала
бывший генерал-майор

Карвахаль, в свою очередь, предложил предоставить правительству США информацию о причастности Мадуро к незаконному обороту наркотиков и «сотрудничеству» с венесуэльской преступной группировкой Tren de Aragua.

Я пишу, чтобы искупить свою вину, рассказать всю правду и чтобы США могли защитить себя от опасностей, свидетелем которых я был на протяжении стольких лет.

Уго Карвахаль
бывший шеф венесуэльской разведки

Как подчеркивает WSJ, «вознаграждение» для «свидетелей» за сотрудничество с властями США может быть значительным. Издание приводит в пример громкое дело о незаконном обороте наркотиков, в котором фигурировал бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Один из «свидетелей» — экс-мэр Эль-Параисо Александр Ардон Сориано — признался в убийстве 56 человек и дал показания против Эрнандеса. После этого американский судья освободил Сориано прямо в зале суде, приняв во внимание время его содержания под стражей. А в конце прошлого года Трамп помиловал и Эрнандеса, который в 2024 году был приговорен в США к 45 годам тюрьмы.

Мадуро и его жена Силия Флорес должны предстать перед судом 26 марта. Рассмотрение их дела, как считает WSJ, займет нескольких месяцев, если не лет.

