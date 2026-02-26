Финал омского «Праздника Севера» пройдет при сильных морозах

С 26 февраля по 1 марта в Таврическом районе пройдут финальные соревнования традиционного, 56-го, Областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера-2026». Сильные морозы, которые ожидаются в регионе, им не помешают.
Анонсировано, что на соревнования приедут более 400 спортсменов из всех районов области. Они будут соревноваться в четырех видах спорта, лыжных гонках, мини-футболе на снегу, хоккее и мотокроссе. В еще девяти видах спорта соревнования по разным районам уже прошли.
При этом спортивные баталии могут пройти при весьма серьезных холодах. Напомним, по данным Обь-Иртышского УГМС, ночная температура в Омской области в четверг составляла −31…-36 градусов. В самом Омске сейчас −24. Днем по региону температура воздуха от −20 до −25.
На ночь пятницы, 27 февраля, ожидается −27…-32. Однако отметим, что именно в Таврическом, по данным портала Gismeteo, до −30, 31 и 32 градусов ожидается только вечером и ночью. Днем там чаще будет терпимо, от −20 до −23 градусов.
В пресс-службе областного минспорта подтвердили готовность немного корректировать программу соревнований из-за погоды. Если морозы будут сильными, холоднее, чем по включенным видам спорта предусматривают, то будет некоторая корректировка по времени, пояснили в ведомстве. То есть условный матч или забег на лыжах сделают менее продолжительными.
Одной из главных составляющих праздника традиционно является его торжественное открытие. Оно пройдет в пятницу, 27 февраля.
На церемонии в Таврическом на стадионе «Штерн» побывают местные жители и почетные гости, в том числе представители правительства области, депутаты Заксобрания, главы районов. С приветственным словом к собравшимся обратятся губернатор Виталий Хоценко и глава района Игорь Баннов.
