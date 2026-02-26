Финал омского «Праздника Севера» пройдет при сильных морозах

В пресс-службе областного минспорта подтвердили готовность немного корректировать программу соревнований из-за погоды. Если морозы будут сильными, холоднее, чем по включенным видам спорта предусматривают, то будет некоторая корректировка по времени, пояснили в ведомстве. То есть условный матч или забег на лыжах сделают менее продолжительными.