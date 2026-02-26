Путин сказал, что Беларусь и РФ сделают все для обеспечения военной безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России и Беларуси всеми силами и средствами обеспечить военную безопасность Союзного государства, передает БелТА.
Российский лидер сказал, что Россия и Беларусь готовы делать все необходимое для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Здесь же он напомнил о Договоре о гарантиях безопасности в Союзном государстве, вступившем в силу в 2025 году. Путин подчеркнул, что договор направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Беларуси, а также целостности и неприкосновенности территорий и внешних границ обоих государств.
— Вместе с белорусскими друзьями мы будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами, — убежден российский президент.
Кроме того, глава России сказал, что благодаря совместной работе представителей обеих стран во время заседания ВГС будет и далее развиваться партнерство и союзничество Беларуси и России. Также будут продвигаться равноправные и взаимовыгодные интеграции, что повысит благосостояние белорусских и российских граждан.
— Для этого, собственно, мы и работаем, — подытожил Владимир Путин.
Тем временем Александр Лукашенко объяснил, почему белорусы не едут в Европу.
Еще белорусский лидер сказал, к чему обязывает Беларусь и Россию геополитический расклад. Кроме того, президент Беларуси заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы.