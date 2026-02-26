Путин сказал, что Беларусь и РФ сделают все для обеспечения военной безопасности

Российский лидер сказал, что Россия и Беларусь готовы делать все необходимое для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Здесь же он напомнил о Договоре о гарантиях безопасности в Союзном государстве, вступившем в силу в 2025 году. Путин подчеркнул, что договор направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Беларуси, а также целостности и неприкосновенности территорий и внешних границ обоих государств.