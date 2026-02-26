Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 27 февраля 2026

Без удобств останется множество домов, в том числе расположенных на улице Юрия Тена, Медведева, Трактовой, Олега Кошевого, Байкальской, Зверева, Цимлянской и других. Где-то работы займут всего около часа, другим же придется провести без электричества весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым, зарядить гаджеты.