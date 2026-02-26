Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 27 февраля 2026

Отключение света в Иркутске 27 февраля 2026 года коснется Свердловского, Ленинского и Октябрьского районов. Согласно сообщению, размещенному в канале «Свет 38», связано это с проведением неотложных работ на электрических сетях.
Без удобств останется множество домов, в том числе расположенных на улице Юрия Тена, Медведева, Трактовой, Олега Кошевого, Байкальской, Зверева, Цимлянской и других. Где-то работы займут всего около часа, другим же придется провести без электричества весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым, зарядить гаджеты.
Более подробная информация об отключении света в Иркутске 27 февраля 2026 года представлена в фотокарточках ниже.
