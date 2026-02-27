Сорок восемь дней тишины. Что можно и нельзя делать в Великий пост

Откуда появилась эта традиция, как меняется жизнь в храмах и за их стенами на семь недель, что можно и что не стоит делать в дни с 23 февраля по 11 апреля 2026 года, в материале chel.aif.ru.
Откуда пошла традиция Великого поста.
Великий пост часто называют «духовной весной» — временем, когда душа должна обновиться точно так же, как природа просыпается после долгого сна. В эти дни верующий призван стать на стражу своей души, охраняя её от всего суетного и греховного.
Корни традиции уходят в глубокую древность. Как отмечал еще святитель Василий Великий, пост «так же древен, как человечество». В христианстве же Великий пост обрел свою форму как воспоминание о сорока днях, проведенных Иисусом Христом в пустыне после своего Крещения.
Однако современная семинедельная продолжительность сформировалась не сразу. Во II веке христиане постились всего около 40 часов — от смерти Спасителя на кресте до Его Воскресения. Позже появилась шестидневная практика. Свой окончательный вид пост обрел лишь к
Интересно, что важную роль в становлении традиции сыграли желающие креститься. В древней Церкви таинство Крещения совершалось на Пасху, и готовящиеся к нему (оглашенные) проводили 40 дней в посте и изучении веры. Из солидарности к ним и из любви к подвигу к этому посту стали присоединяться и остальные верующие.
Смысл ограничений не в еде.
Главный вопрос, который мучает многих: зачем вообще нужен этот пост, если можно просто ходить в церковь? «Если бы в посте всё дело было в еде, то святыми были бы коровы», — остроумно замечал преподобный Иоанн Дамаскин.
Церковь видит смысл вовсе не в голодании. Ограничения в пище — лишь инструмент. Пища должна быть дешевой и быстрой в приготовлении, чтобы высвободить время и деньги для дел милосердия и молитвы. Разницу в стоимости между скоромным и постным обедом святые отцы советовали отдавать нищим. Пост называют ещё и «десятиной года» — жертвой Богу от времени нашей жизни.
В дореволюционной традиции жизнь в пост действительно менялась: в домах закрывали форточки, чтобы был слышен «плачущий благовест», мебель накрывали чехлами, а увеселительные заведения закрывались. Сегодня никто не призывает прятать телевизоры, но отказ от бесконечного скроллинга лент и развлекательных программ может стать современным аналогом той внутренней тишины.
Что можно и нельзя делать в Великий пост: от меню до социальных сетей.
Вопреки стереотипам, единого «меню» для всех не существует. Строгий монастырский устав, предписывающий в некоторые дни сухоядение (хлеб, воду и сырые овощи), а в первые дни поста — полный отказ от пищи, идеален для монахов, но не обязателен для мирян с гипертонией или язвой. Общее правило такое: отказ от продуктов животного происхождения — мяса, молока, яиц. Рыба разрешается лишь дважды: на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (5 апреля).
Однако список «нельзя» гораздо шире продуктовой корзины. В эти дни нежелательно участвовать в шумных развлечениях, предаваться празднословию и осуждению. Нужно перестать «есть друг друга злословием», и только потом помышлять о церковном посте.
Мера поста определяется индивидуально в беседе с духовником. Особенно это касается болящих, детей, беременных и путешествующих. Как отмечают священники, злой человек на голодном пайке становится в разы злее, поэтому пост без мира в душе и примирения с ближними теряет всякий смысл. Не случайно начался он с Прощеного воскресенья — дня, когда все просят друг у друга прощения.
Стоит заранее предупредить коллег и друзей, что вы поститесь, чтобы избежать неловкости за праздничным столом. А если работа связана с тяжелым физическим трудом или спортом — рассчитать силы так, чтобы пост стал временем дисциплины, а не истощения.
Великий пост — это ещё и совершенно особый ритм богослужений, который верующие стараются не пропускать. Тем, кто вступает на этот путь впервые, священники советуют не хватать звёзд с неба. Не нужно пытаться вычитать всё молитвенное правило или буквально исполнить монастырский устав, рискуя оказаться в больнице. Главное правило: пост — это марафон, а не спринт.
Как сообщает представитель челябинского храма Иоанна Воина, Великий пост отличается от остальных особыми событиями в церковной жизни, которые проходят только в этот период. Формально последняя неделя перед Пасхой не входит в состав Великого поста, но, фактически, она еще строже и «напряженнее» всех предшествующих — именно за ее Богослужениями вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Все дни этой недели называются «Великими».
Самый страшный день — Великая Пятница, когда вспоминается крестная смерть Спасителя. В этот день не служится даже Литургия Преждеосвященных Даров, поскольку Литургия — торжественное Богослужение, а в этот день христианам не до радости. Во второй половине дня совершаются Богослужения, символизирующие погребение Иисуса Христа. В Субботу вспоминается сошествие Христа во ад, где Он попрал силу дьявола и возвестил о победе над смертью.
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в недавней проповеди отметил: «Это время спасительное для нас, когда мы можем освободиться от повседневной суеты, посвятить несколько недель заботе о спасении своей души, оценить, как строятся наши отношения с ближними в семье или на работе. Посмотреть, как исполняем мы заповеди Божии о совершении добрых дел, как служим Богу и что делаем для того, чтобы быть достойными Царства Небесного. Святая Четыредесятница — время непростое, когда возможны многие искушения. Но мы должны помнить, что все можем преодолеть силою распятого за нас Христа».
Во время Великого поста архипастырь посоветовал, как можно больше времени уделять чтению Священного Писания, Святого Евангелия, где Сам Господь обращается к нам простыми, доступными словами, указывает, что мы должны делать для получения вечного спасения.