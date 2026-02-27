Сорок восемь дней тишины. Что можно и нельзя делать в Великий пост

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в недавней проповеди отметил: «Это время спасительное для нас, когда мы можем освободиться от повседневной суеты, посвятить несколько недель заботе о спасении своей души, оценить, как строятся наши отношения с ближними в семье или на работе. Посмотреть, как исполняем мы заповеди Божии о совершении добрых дел, как служим Богу и что делаем для того, чтобы быть достойными Царства Небесного. Святая Четыредесятница — время непростое, когда возможны многие искушения. Но мы должны помнить, что все можем преодолеть силою распятого за нас Христа».