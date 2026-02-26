Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Базу отдыха с павлинами в Омской области выставили на продажу за 88 млн рублей

«Белую Вежу» в Горьковском районе значительно уценили.

Источник: Комсомольская правда

Комплекс в селе Серебряное под Омском в третий раз выставлен на продажу. В феврале 2026 года стоимость базы отдыха «Белая Вежа» снизилась на 20 млн рублей — до 88 млн. Объект площадью 7 га пытаются реализовать с 2024-го.

В объявлении указано, что на предлагаемой территории размещены 15 благоустроенных домиков, коттедж на 10 человек, кафе, бани, беседки, спортивные и развлекательные площадки. Среди особенностей комплекса — вольер с павлинами.

В октябре прошлого года «Белая Вежа» временно приостановила работу, владельцы заявляли о планах возобновить деятельность с апреля-2026. Причины очередной продажи не уточняются, ранее собственник объяснял решение переездом в другой регион.

«КП-Омск» также писала, что в Колосовском районе семьянин построил трехэтажный жилой дом площадью 1 184 м².

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Омске возбудили уголовное дело из-за разрушения потолка в квартире многодетной семьи.