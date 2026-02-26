Базу отдыха с павлинами в Омской области выставили на продажу за 88 млн рублей

Комплекс в селе Серебряное под Омском в третий раз выставлен на продажу. В феврале 2026 года стоимость базы отдыха «Белая Вежа» снизилась на 20 млн рублей — до 88 млн. Объект площадью 7 га пытаются реализовать с 2024-го.