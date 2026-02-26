Базу отдыха с павлинами в Омской области выставили на продажу за 88 млн рублей

Комплекс в селе Серебряное под Омском в третий раз выставлен на продажу. В феврале 2026 года стоимость базы отдыха «Белая Вежа» снизилась на 20 млн рублей — до 88 млн. Объект площадью 7 га пытаются реализовать с 2024-го.
В объявлении указано, что на предлагаемой территории размещены 15 благоустроенных домиков, коттедж на 10 человек, кафе, бани, беседки, спортивные и развлекательные площадки. Среди особенностей комплекса — вольер с павлинами.
В октябре прошлого года «Белая Вежа» временно приостановила работу, владельцы заявляли о планах возобновить деятельность с апреля-2026. Причины очередной продажи не уточняются, ранее собственник объяснял решение переездом в другой регион.
«КП-Омск» также писала, что в Колосовском районе семьянин построил трехэтажный жилой дом площадью 1 184 м².
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омске возбудили уголовное дело из-за разрушения потолка в квартире многодетной семьи.