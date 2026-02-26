В Башкирии начнут по-новому рассчитывать алименты: что изменится с 1 марта

Отделение Социального фонда по Башкирии сообщило об изменении правил учета алиментов при назначении единого пособия. Новый порядок вступает в силу уже с этого воскресенья — с 1 марта.
Теперь при отсутствии судебного решения об уплате алиментов или нотариального соглашения с фиксированной суммой расчет будет производиться исходя из среднемесячной номинальной заработной платы по региону за предыдущий год, а не из МРОТ, как было раньше.
Алименты будут учитываться в следующих долях от среднереспубликанской зарплаты:
— на одного ребенка — четверть;
— на двоих детей — треть;
— на троих и более детей — половина.
Такой же подход применят и в случаях, когда нотариальное соглашение предусматривает выплаты в размере меньше указанных долей.
Если же есть судебный акт об установлении алиментов, то при оценке доходов будут учитываться фактически уплаченные за расчетный период суммы.
Напомним, единое пособие назначается на основании доходов за 12 предшествующих месяцев, при этом расчетный период отсчитывается на месяц назад от даты подачи заявления. Для обращений в феврале 2026 года учитываются доходы с января по декабрь 2025-го.
