В Перми проведут конкурс водительского мастерства «АвтоЛеди — 2026»

Мероприятие посвящено Международному женскому дню.

Источник: Комсомольская правда

В Перми женщин-водителей ждет традиционный конкурс водительского мастерства и обаяния «АвтоЛеди — 2026».

На этапах конкурса каждой участнице предстоит продемонстрировать навыки управления автомобилем, знания его технической составляющей и свой творческий потенциал. Местом проведения станет парковка Управления Госавтоинспекции на бул. Гагарина, 80.

На этот раз участниц также ждет квест по городу. Конкурсный маршрут включит известные места Перми — памятник доктору Ф. Х. Гралю, первый светофор города, музей ретро автомобилей «Ретрогараж», один из филиалов Сбербанка, стадион «Юность», выставочный центр «ПермьЭкспо».

Стартует конкурс «АвтоЛеди — 2026» 2 марта. В 10:30 пройдет регистрация финалисток, прошедших отборочный этап. Для участия необходима регистрация.

Для контактов можно использовать электронную почту ogibdd.umvd@yandex.ru, а также телефоны: 8 (982) 233−35−68 (Татьяна Питц), 8 (982) 483−36−22 (Анастасия Юрпалова).