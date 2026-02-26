В Перми проведут конкурс водительского мастерства «АвтоЛеди — 2026»

В Перми женщин-водителей ждет традиционный конкурс водительского мастерства и обаяния «АвтоЛеди — 2026».
На этапах конкурса каждой участнице предстоит продемонстрировать навыки управления автомобилем, знания его технической составляющей и свой творческий потенциал. Местом проведения станет парковка Управления Госавтоинспекции на бул. Гагарина, 80.
На этот раз участниц также ждет квест по городу. Конкурсный маршрут включит известные места Перми — памятник доктору Ф. Х. Гралю, первый светофор города, музей ретро автомобилей «Ретрогараж», один из филиалов Сбербанка, стадион «Юность», выставочный центр «ПермьЭкспо».
Стартует конкурс «АвтоЛеди — 2026» 2 марта. В 10:30 пройдет регистрация финалисток, прошедших отборочный этап. Для участия необходима регистрация.
Для контактов можно использовать электронную почту ogibdd.umvd@yandex.ru, а также телефоны: