В Перми проведут конкурс водительского мастерства «АвтоЛеди — 2026»

На этот раз участниц также ждет квест по городу. Конкурсный маршрут включит известные места Перми — памятник доктору Ф. Х. Гралю, первый светофор города, музей ретро автомобилей «Ретрогараж», один из филиалов Сбербанка, стадион «Юность», выставочный центр «ПермьЭкспо».