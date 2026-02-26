Ричмонд
США отправили на разведку в Персидский залив самолеты ВМС

Два американских патрульных самолета, базирующихся на авиабазе Пентагона Шейх Иса в Бахрейне, провели разведывательный полет над Персидским заливом к югу от Ирана. Данные о разведке с воздуха подтверждает авиационный ресурс Flightradar24, пишет «Интерфакс».

Источник: U.S. Navy

Разведывательный полет осуществляли два патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon, принадлежащие ВМС США. В маршрут следования военных бортов вошли пролеты вдоль иранского побережья до Ормузского пролива, сообщает «Интерфакс».

AP проанализировало спутниковые снимки компании из США Planet Labs и выяснило, что базу в Бахрейне также покинули несколько американских кораблей береговой охраны, которые последовали в Персидский залив. Ранее на базе 5-го флота США в Бахрейне постоянно дислоцировались шесть судов береговой охраны.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке не прокомментировало передвижение кораблей и самолетов.

AP уточнило, что в июне прошлого года, когда Иран атаковал Катар, 5-й флот также вывел с базы в Персидском заливе корабли, рассредоточив их, чтобы обеспечить их сохранность в случае атаки на порт.

Информационная служба Военно-морского института США предоставляет данные о том, что вблизи Ормузского пролива по-прежнему дислоцируются два ракетных эсминца Пентагона и боевой корабль прибрежной зоны USS Canberra. Два прибрежных боевых судна класса Independence вышли за пределы Персидского залива.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
