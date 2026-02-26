США отправили на разведку в Персидский залив самолеты ВМС

AP проанализировало спутниковые снимки компании из США Planet Labs и выяснило, что базу в Бахрейне также покинули несколько американских кораблей береговой охраны, которые последовали в Персидский залив. Ранее на базе 5-го флота США в Бахрейне постоянно дислоцировались шесть судов береговой охраны.
Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке не прокомментировало передвижение кораблей и самолетов.
AP уточнило, что в июне прошлого года, когда Иран атаковал Катар, 5-й флот также вывел с базы в Персидском заливе корабли, рассредоточив их, чтобы обеспечить их сохранность в случае атаки на порт.
Информационная служба Военно-морского института США предоставляет данные о том, что вблизи Ормузского пролива по-прежнему дислоцируются два ракетных эсминца Пентагона и боевой корабль прибрежной зоны USS Canberra. Два прибрежных боевых судна класса Independence вышли за пределы Персидского залива.