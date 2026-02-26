Артисты из Самары в марте выступят в Большом театре в Москве

Самарские артисты в марте выступят на сцене Большого театра в Москве. Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича 9, 10 и 12 марта представит в столице спектакли, номинированные на «Золотую маску»: «Балеты Императорского двора» (12+) и балет-феерия «Щелкунчик» (6+).