Артисты из Самары в марте выступят в Большом театре в Москве

Самарские артисты в марте выступят на сцене Большого театра в Москве. Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича 9, 10 и 12 марта представит в столице спектакли, номинированные на «Золотую маску»: «Балеты Императорского двора» (12+) и балет-феерия «Щелкунчик» (6+).
«Всего три постановки самарского театра вошли в число номинантов “Золотой Маски” прошедшего сезона», — прокомментировала пресс-служба учреждения и уточнила, что оперу «Сказки Гофмана» (6+) членам жюри покажут в мае, на своей площадке.
«Балеты императорского двора» в Большом театре можно будет увидеть 9 и 10 марта в 19.00, а «Щелкунчика» — 12 марта в 12.00 и 19.00.