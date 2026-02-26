Папа римский призвал не просить выполнить ИИ одну задачу. В чем причина

Папа римский Лев XIV назвал свои любимые фильмы. В список попали четыре картины. Одной из них стала кинолента «Эта замечательная жизнь» (1947) Фрэнка Капра. В ней главный герой терзает себя мыслями о том, что было бы лучше, если бы он вовсе не родился. Тогда ангел показывает ему, какой была бы жизнь в таком случае.