Папа римский призвал не просить выполнить ИИ одну задачу. В чем причина

Папа римский Лев XIV призвал священнослужителей не использовать искусственный интеллект при подготовке проповедей, а также быть осторожными с интернетом. Об этом глава католической церкви заявил, общаясь со священнослужителями, передает Vatican News.
«Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они отмирают. Мозг нуждается в использовании, поэтому наш интеллект тоже нужно немного тренировать, чтобы не потерять эту способность», — объяснил понтифик.
Глава Католической церкви уточнил, что «настоящая проповедь — это обмен верой», а нейросеть «никогда не сможет обмениваться верой». Он призвал священников быть осторожными при использовании интернета и социальных сетей. Папа римский объяснил, что в интернете и TikTok существует иллюзия, когда человек думает, что подобным образом предлагает себя и получает в ответ «лайки» и «подписчиков».
«Это не вы: если мы не передаем послание Иисуса Христа, возможно, мы ошибаемся и должны очень внимательно и смиренно задуматься о том, кто мы и что мы делаем», — заявил Лев XIV.
Папа римский призвал священников придумывать и создавать инициативы для работы с молодежью, а также изучать приход, в котором они работают.
Папа римский поделился любимыми фильмами
Папа римский Лев XIV назвал свои любимые фильмы. В список попали четыре картины. Одной из них стала кинолента «Эта замечательная жизнь» (1947) Фрэнка Капра. В ней главный герой терзает себя мыслями о том, что было бы лучше, если бы он вовсе не родился. Тогда ангел показывает ему, какой была бы жизнь в таком случае.
В список также попал фильм Роберта Уайза «Звуки музыки» (1965), рассказывающий о судьбе девушки, ставшей гувернанткой семерых детей, ее возможном замужестве и побеге семьи от ужасов, учиненных нацистами. Третьей картиной стала «Жизнь прекрасна» (1997) Роберто Бениньи. В центре сюжета находятся еврейские отец и сын попавшие в нацистский концлагерь.
Последней стала драма Роберта Редфорда «Обыкновенные люди» (1980). Лента рассказывает о семье, переживающей смерть старшего сына.