Ведяхин: 2025 год стал для Сбера годом тектонических сдвигов

Подводя итога 2025 года, могу сказать, что прошедший год стал для нас годом тектонических сдвигов. Мы вступили в эру, когда искусственный интеллект перестал быть просто инструментом внутри периметра банка, он превратился в полноценного партнера, агента и созидателя, который уже сам может принимать важные решения. Сегодня, оглядываясь на итоги 12 месяцев, я вижу не просто финансовые показатели, а карту новой реальности, которую мы строим вместе с нашими клиентами и всей страной.