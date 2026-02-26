Для чего в России сдвигают крайний срок оплаты услуг ЖКХ и что будет, если просрочить платеж

«Ранее федеральная норма предусматривала оплату до 10-го числа, однако собственники на общем собрании могли принять решение об ином сроке. Например, в ряде домов он был установлен до 20-го числа. Важно отметить, что в тех домах, где такой порядок был утвержден решением общего собрания, он сохраняется на период действия существующего договора управления. То есть ранее принятые решения продолжают действовать до окончания срока договора. Однако при заключении нового договора или внесении изменений будет применяться уже единый срок — до 15-го числа», — подчеркнула эксперт.