В Москве ищут «администратора позитива». Сколько он зарабатывает

Если хочется заняться чем-то, находясь в близости к природе, можно рассмотреть вакансию «Специалиста по уходу за телятами». Кандидату предлагается переехать на животноводческую ферму в Воронежской области. Предложение вахтовое, опыт работы не требуется. Работодатель предоставляет жилье, одежду и питание. В обязанности сотрудника входит забота о телятах: их нужно будет кормить, поить, прививать и убирать за ними. Зарплата такого специалиста за 30 смен составляет 95 тыс. руб.