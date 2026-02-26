В Москве ищут «администратора позитива». Сколько он зарабатывает

Уже через несколько дней наступит весна, а это самое время попробовать себя в чем-то новом или даже сменить профессиональную деятельность. Редактор РБК Life Надежда Лазаренко нашла на сайтах по поиску работы несколько вакансий, которые, по ее мнению, добавят новых красок в вашу жизнь.
Администратор позитива
Первым предложением в списке оказалась вакансия «Администратор позитива в Галерею Самоцветов». Кандидату предстоит работать в сети магазинов, продающих украшения и сувениры с натуральными камнями, опыта для этого не требуется.
«Мы ищем не просто сотрудника, а “Мастера настроения” — человека, который превратит покупку в незабываемый опыт», — говорится в объявлении.
Сотруднику, согласно описанию, будет необходимо создавать волшебную атмосферу на мероприятиях и в салонах, а также стать другом и персональным консультантом для клиентов. Предлагают за такую работу от 150 до 250 тыс. руб.
Специалист по уходу за телятами
Если хочется заняться чем-то, находясь в близости к природе, можно рассмотреть вакансию «Специалиста по уходу за телятами». Кандидату предлагается переехать на животноводческую ферму в Воронежской области. Предложение вахтовое, опыт работы не требуется. Работодатель предоставляет жилье, одежду и питание. В обязанности сотрудника входит забота о телятах: их нужно будет кормить, поить, прививать и убирать за ними. Зарплата такого специалиста за 30 смен составляет 95 тыс. руб.
Рабочий по уходу за экзотическими животными
Интересной вакансией поделился и Ялтинский зоопарк. Там ищут сотрудника, в обязанности которого будет входить уход за змеями, ящерицами и крокодилами. Уровень образования такого кандидата не имеет значения, однако нужен опыт работы и стрессоустойчивость. Успешно прошедший отбор кандидат пройдет обучение, а также будет обеспечен униформой, жильем и питанием. За одну рабочую смену любитель крокодилов и ящериц может получить от 1,5 тыс. 2 тыс. руб.
«Крутой» кладовщик
Если вы не любитель экзотики, но являетесь «крутым кладовщиком», эта вакансия точно для вас. В названии должности подчеркивается, что кладовщик нужен именно «крутой», однако опыта работы при этом не требуется.
«Нужны деньги? Сразу выходи и получай оплату! Ждем именно вас, звоните», — говорится в описании вакансии.
График гибкий, количество смен специалист выбирает сам, а медкнижка при этом не требуются. Работать нужно будет в магазине в Московской области, за смену специалисту предлагают 2,7 тыс. руб.