Февраль покинет Беларусь с апрельскими температурами

Почти такая же погода сохранится и 1 марта. Термометры в первую весеннюю ночь покажут от −6°С на юго-востоке и до +2°С на северо-западе республики. Максимальная температура днем составит от +2 до +8°С, по западу все так же будет от 9 до 13 градусов тепла.