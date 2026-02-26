Февраль покинет Беларусь с апрельскими температурами

Как отмечено в сообщении в Telegram-канале ведомства, в предстоящую пятницу погоду в республике продолжит определять область повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами не обойдется без тумана и гололеда, а на отдельных участках дорог — без гололедицы.
«Ветер южный ночью от слабого до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит от −1°С по западу до −12°С по востоку страны, максимальная днем −1..+5°С, в западных районах +6..+8°С», — рассказали синоптики.
В последний день февраля, по их словам, на большую часть территории Беларуси начнут поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы, а под влиянием малоактивных фронтов окажутся только северные регионы республики.
Небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, 28 февраля ожидаются лишь в северо-западных районах страны. Температура воздуха минимальная ночью будет от −8°С по юго-востоку до +2°С по западу, максимальная днем +2..+8°С, по западу +9..+13°С.
Почти такая же погода сохранится и 1 марта. Термометры в первую весеннюю ночь покажут от −6°С на юго-востоке и до +2°С на северо-западе республики. Максимальная температура днем составит от +2 до +8°С, по западу все так же будет от 9 до 13 градусов тепла.