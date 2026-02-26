Профессор Широв: социальная политика осталась приоритететом для правительства РФ

В отличии от тематических встреч правительства с депутатами в рамках «Правительственного часа» здесь рассматривается весь спектр работы правительства и оценивается ее эффективность. О важности для правительства этого мероприятия говорит тот факт, что ему предшествовал ряд встреч председателя и членов правительства с думскими фракциями.