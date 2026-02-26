Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения

«Аэропорты: Внуково, Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в двух столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщили в Росавиации.
