Коц: стычка с катером из США может стать поводом для наказания «непокорной Кубы»

После боя с катером-нарушителем из Флориды, на котором нашли взрывчатку, военкор Коц напоминает о старых методах ЦРУ. Несмотря на масштаб всего в 10 человек, эта стычка может стать для Вашингтона поводом к агрессии, аналогично событиям 1961 года в Заливе Свиней.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Mark Scott Johnson/CC BY 2.0

В территориальных водах Кубы произошло боестолкновение между пограничным патрулем и экипажем быстроходного катера, следовавшего из США. В результате инцидента есть убитые и раненые, а на борту задержанного судна обнаружены оружие и взрывчатка. О том, почему эта провокация напоминает события прошлого века, пишет военный корреспондент Александр Коц.

Вышедший из Флориды катер под флагом США с регистрационным номером FL7726SH нарушил морскую границу «острова Свободы» недалеко от канала Эль-Пино и острова Кайо-Фальконес.

При попытке идентификации судна кубинскими пограничниками экипаж катера первым открыл огонь, ранив командира досмотровой группы. В ходе завязавшейся перестрелки кубинские силы уничтожили четверых нарушителей, еще шестеро получили ранения и были задержаны.

Происшествие вызвало резонанс на международном уровне. Американские СМИ подчеркивают, что катер не принадлежит ВМС США. Власти Флориды начали собственное расследование, в то время как Белый дом воздерживается от официальных комментариев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кубинские пограничники в данной ситуации «сделали то, что должны были сделать».

Александр Коц проводит исторические параллели между нынешней стычкой и провальной операцией ЦРУ 1961 года в заливе Свиней. Тогда подготовленные американцами группы кубинских эмигрантов также пытались вторгнуться на остров для свержения Фиделя Кастро.

«Конечно, 10 политических эмигрантов на группировку вторжения не тянут. Но их стычка с пограничниками вполне может использоваться Вашингтоном как повод для наказания непокорной Кубы», — отмечает военкор.

Коц пишет, что США могут использовать этот эпизод как casus belli для новых санкций или силовых акций, создавая новый очаг напряженности.

