Коц: стычка с катером из США может стать поводом для наказания «непокорной Кубы»

После боя с катером-нарушителем из Флориды, на котором нашли взрывчатку, военкор Коц напоминает о старых методах ЦРУ. Несмотря на масштаб всего в 10 человек, эта стычка может стать для Вашингтона поводом к агрессии, аналогично событиям 1961 года в Заливе Свиней.