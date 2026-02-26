В территориальных водах Кубы произошло боестолкновение между пограничным патрулем и экипажем быстроходного катера, следовавшего из США. В результате инцидента есть убитые и раненые, а на борту задержанного судна обнаружены оружие и взрывчатка. О том, почему эта провокация напоминает события прошлого века, пишет военный корреспондент Александр Коц.
Вышедший из Флориды катер под флагом США с регистрационным номером FL7726SH нарушил морскую границу «острова Свободы» недалеко от канала Эль-Пино и острова Кайо-Фальконес.
При попытке идентификации судна кубинскими пограничниками экипаж катера первым открыл огонь, ранив командира досмотровой группы. В ходе завязавшейся перестрелки кубинские силы уничтожили четверых нарушителей, еще шестеро получили ранения и были задержаны.
Происшествие вызвало резонанс на международном уровне. Американские СМИ подчеркивают, что катер не принадлежит ВМС США. Власти Флориды начали собственное расследование, в то время как Белый дом воздерживается от официальных комментариев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кубинские пограничники в данной ситуации «сделали то, что должны были сделать».
Александр Коц проводит исторические параллели между нынешней стычкой и провальной операцией ЦРУ 1961 года в заливе Свиней. Тогда подготовленные американцами группы кубинских эмигрантов также пытались вторгнуться на остров для свержения Фиделя Кастро.
«Конечно, 10 политических эмигрантов на группировку вторжения не тянут. Но их стычка с пограничниками вполне может использоваться Вашингтоном как повод для наказания непокорной Кубы», — отмечает военкор.
Коц пишет, что США могут использовать этот эпизод как casus belli для новых санкций или силовых акций, создавая новый очаг напряженности.