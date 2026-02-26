Ричмонд
Эксперты назвали самые привлекательные вакансии февраля в Калининграде

В числе лидеров — стоматолог и рабочие специальности.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде самым привлекательным предложением февраля стала вакансия стоматолога-терапевта. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Специалисту готовы платить в месяц от 150 000 рублей. На втором месте — автомеханик с доходом 120−130 тысяч рублей. Третью строчку занимает водитель погрузчика, которому готовы платить от 113 000 до 135 600 рублей. В числе лучших предложений также вакансия рабочего по прокладке инженерных сетей с зарплатой от 100 000 рублей.

Аналитики отмечают, что в других городах страны в лидерах также оказались вакансии врачей, водителей с зарплатой от 100 000 рублей и руководителей различного уровня.

В начале 2026 года самыми «дорогими» специалистами среди рабочего персонала в Калининградской области стали сварщики.