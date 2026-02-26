Ричмонд
Путин пошутил, что в России все изобретения превращаются в автомат Калашникова

Президент России привел крылатую фразу, которую приписывают Виктору Черномырдину.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с учеными, прошедшей на IV Форуме будущих технологий накануне, привел крылатую фразу, которую приписывают Виктору Черномырдину: «что ни делаем, получается автомат Калашникова». Об этой беседе рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на форуме в четверг.

«Вчера президент на закрытой встрече напомнил [крылатую фразу о том], что у нас в России простой порядок: что бы мы ни делали, все равно получается автомат Калашникова», — сказал Ковальчук на сессии «Ядерные технологии для биоэкономики и человека».

IV Форум будущих технологий проходит 25−26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В 2026 году он посвящен темам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в отраслях экономики. Накануне в форуме принял участие президент РФ. Он выступил на пленарном заседании, ознакомился с выставкой передовых разработок и провел отдельную встречу с учеными.

ТАСС является информационным партнером форума.

