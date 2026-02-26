Ковальчук: иностранный ученый рассказал Путину, почему хочет переехать в РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с учеными, прошедшей на IV Форуме будущих технологий (ФБТ) накануне, пообщался с иностранным ученым, который хочет переехать в Россию из-за неоправданно жесткой политики в отношении исследований с участием животных, проводимой, в частности, в Германии. Об этом разговоре упомянул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на ФБТ в четверг.
«Один из иностранцев вчера на закрытой встрече с президентом говорил, почему он хочет сюда переехать. Он говорит: “Если на улице в Германии узнают, что я занимаюсь приматами, меня засудят просто сразу”. И рассказал про руководителя их лаборатории, которая [занимается] приматами. Кто-то написал письмо, что он мучает животных. Пришел спецназ, его арестовали, провели обыск, пытали. Он давал показания», — сказал Ковальчук.
«Они сами себя загнали непонятно куда. Понятно, что животных мучать не надо. Нужна этика, комиссия, понимание. Но иначе мы остановим прогресс», — прокомментировал ситуацию глава Курчатовского института.
IV Форум будущих технологий проходит 25−26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В этом году он посвящен темам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в отраслях экономики. Накануне в форуме принял участие Владимир Путин. Он выступил на пленарном заседании, ознакомился с выставкой передовых разработок и провел отдельную встречу с учеными.
