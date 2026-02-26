Ковальчук: иностранный ученый рассказал Путину, почему хочет переехать в РФ

«Один из иностранцев вчера на закрытой встрече с президентом говорил, почему он хочет сюда переехать. Он говорит: “Если на улице в Германии узнают, что я занимаюсь приматами, меня засудят просто сразу”. И рассказал про руководителя их лаборатории, которая [занимается] приматами. Кто-то написал письмо, что он мучает животных. Пришел спецназ, его арестовали, провели обыск, пытали. Он давал показания», — сказал Ковальчук.