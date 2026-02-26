В Тульской области введут студенческий материнский капитал

ТУЛА, 26 фев — РИА Новости. Студенческий материнский капитал введут в Тульской области, такое поручение региональному правительству дал губернатор Дмитрий Миляев в ходе послания к жителям, трансляция которого ведется в социальной сети «ВКонтакте».
«Поручаю правительству региона ввести дополнительную меру поддержки семей — студенческий материнский капитал с прогрессивным размером в зависимости от количества рожденных детей, начиная с первого рождения», — сказал Миляев.
Также глава Тульской области заявил о необходимости расширения вариантов расходования материнского капитала. По его словам, рождение детей должно открывать новые возможности, а не ставить будущих родителей перед сложным выбором.