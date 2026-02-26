Ричмонд
ФМБА в 2026 году может зарегистрировать вакцину от менингококковой инфекции

Скворцова: ФМБА в 2026 году может зарегистрировать вакцину от менингококка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Регистрация вакцины от менингококковой инфекции ожидается в 2026 году, ее клинические исследования у детей начнутся в марте, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

«В январе мы получили разрешение на третью фазу клинических исследований у детей от 2 до 17 лет, и начнем эти исследования в марте. Поэтому мы надеемся, что если мы до конца года соберем этот материал, то может быть, уже на регистрацию будем подавать и детей от 2 до 17 лет в этом году», — сказала Скворцова.

Она добавила, что на данный момент полностью завершено включение взрослых добровольцев в группу третьей фазы клинических исследований.

«Сейчас уже идет период наблюдения по протоколу за этими пациентами, закончится в первом полугодии», — уточнила Скворцова.

Ранее глава агентства сообщала, что ФМБА в конце 2025 года подало заявку на регистрацию 5-валентной вакцины от менингококковой инфекции.