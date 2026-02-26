«Самая красивая щука — на Виштынце»: калининградец вытащил из лунки метровую рыбину (фото)

Калининградец поймал на Виштынце 9-килограммовую щуку. Об этом «Клопс» рассказал сам рыбак Михаил.
«Ловил 22 февраля на карася. Утром выставился, в 11:20 щука взяла приманку», — рассказывает мужчина.
Михаил — заядлый рыбак. Он не раз добывал трофейные экземпляры на водоёмах области и утверждает, что самая красивая щука водится в Виштынецком озере.
Свой улов калининградец пустил в дело. Из зубастой рыбины приготовили котлеты и пельмени, а икру засолили.
В Калининградской области с 1 марта вводят запрет на вылов щуки.