В Петербурге прохожие, спасшие ребенка, получат премию Кеосаяна

Спасшие выпавшего из окна в Петербурге мальчика получат премию имени Кеосаяна.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, получат премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ребенок выпал из окна десятого этажа дома на Богатырском проспекте в Петербурге в среду. В квартире в тот момент находились его мать и брат, мать вышла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие увидели ребенка в окне, растянули куртку и поймали его. Мальчик госпитализирован.

Главный редактор попросила найти тех, кто поймал ребенка.

«Их тоже ждет премия имени моего мужа», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

Награду уже получили дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, две воспитательницы из Бугуруслана, а также семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе.

