В Петербурге прохожие, спасшие ребенка, получат премию Кеосаяна

Ребенок выпал из окна десятого этажа дома на Богатырском проспекте в Петербурге в среду. В квартире в тот момент находились его мать и брат, мать вышла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие увидели ребенка в окне, растянули куртку и поймали его. Мальчик госпитализирован.