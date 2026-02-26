В Москве и Крыму создали базу данных по анализу крови перенесших ковид

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) с коллегами из крымского НИИ им. Сеченова создали базу данных химических элементов в крови постковидных пациентов Крыма, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Сотрудниками лаборатории биогеохимии окружающей среды и лаборатории методов исследования и анализа веществ и материалов ГЕОХИ РАН совместно с НИИ им. Сеченова, г. Ялта, создана и зарегистрирована база данных “Химические элементы в крови постковидных пациентов. Крым, БД-2024ю”. В созданной базе содержатся описание пациента (пол, возраст, клиническое состояние, группа крови и др.), спецификация отобранного материала, результаты аналитических измерений более 50 химических элементов у 100 постковидных пациентов, проживающих в Республике Крым», — отметили в пресс-службе.
Речь идет о пациентах, выживших после ковида, у которых на момент анализа острая фаза болезни уже миновала, но остались последствия. Исследования крови у пациентов с COVID-19 играют ключевую роль в диагностике, оценке тяжести заболевания, прогнозировании исхода и контроле эффективности лечения. Они позволяют выявить системные нарушения, связанные с инфекцией, и своевременно корректировать терапию, что особенно важно при тяжелом течении болезни.
Содержание химических элементов в крови пациентов определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Предварительно образцы крови подвергали воздействию концентрированной азотной кислоты для удаления органической матрицы. Полученные данные по элементному составу образцов крови стали основой для разработки базы данных, объединяющей в одну структуру различные параметры, описывающие состояние пациента.