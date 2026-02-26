В Москве и Крыму создали базу данных по анализу крови перенесших ковид

Речь идет о пациентах, выживших после ковида, у которых на момент анализа острая фаза болезни уже миновала, но остались последствия. Исследования крови у пациентов с COVID-19 играют ключевую роль в диагностике, оценке тяжести заболевания, прогнозировании исхода и контроле эффективности лечения. Они позволяют выявить системные нарушения, связанные с инфекцией, и своевременно корректировать терапию, что особенно важно при тяжелом течении болезни.