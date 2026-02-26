Комбикормовый завод за 50 млн рублей выставили на продажу в Ростовской области

В Ростовской области на продажу выставили комбикормовый завод за 50 млн рублей. Детали продавец указал на портале с бесплатными объявлениями.
Речь идет о предприятии в станице Милютинской. Завод занимает 21 тысячу квадратных метров, а общая площадь всех строений превышает 9,5 тысячи квадратов.
Основное здание комбикормового завода — свыше 2 тысяч квадратных метров. Рядом расположены склад для химикатов, хранилище готовой продукции и административная контора. Вместимость складских помещений позволяет держать 270 тонн зерна и 250 тонн подсолнечника.
К производству прилагается техническая база. В распоряжении собственника имеются тракторы, комбайн, гараж, мастерская и небольшой автопарк. Территория полностью заасфальтирована и охраняется, по периметру установлено металлическое ограждение.
В 2019 году на заводе заменили оборудование для выпуска гранулированных кормов. Сейчас за смену здесь можно производить 150 тонн такой продукции. Предприятию 26 лет, но основному оборудованию меньше трех лет.
По словам продавца, у завода все в порядке с документами. Получены свежие патенты и лицензии, пройдена проверка в Ростехнадзоре. Продается 100% доли.
Годовая выручка достигает 40 млн рублей. При расходах в 10 млн чистая прибыль составляет 30 млн рублей. Инвестиции могут окупиться всего за полгода. На данный момент предприятие имеет право заниматься транспортировкой и переработкой органических отходов.
Объявление о продаже было опубликовано 19 февраля, почти за неделю предложение набрало почти 27 тысяч просмотров.
