Главные новости к вечеру 26 февраля 2026 года

Путин и Лукашенко выступили на заседании Высшего госсовета СГ
Москва и Минск вместе противостоят санкционному давлению и выступают за формирование многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Геополитический расклад объективно ставит перед двумя странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Мединский: Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военных
Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военных и получила 35 тел российских воинов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Песков прокомментировал инцидент с катером у берегов Кубы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об инциденте с катером у берегов Кубы, заявил, что кубинские пограничники сделали то, что должны были сделать.
В Совфеде объяснили, почему перенесли переговоры по Украине
Перенос переговоров по разрешению украинского кризиса с конца февраля на начало марта мог быть произведен по инициативе Киева, который заинтересован в затягивании процесса урегулирования конфликта. Такое мнение высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного
В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.