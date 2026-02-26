Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 26 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 26 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин и Лукашенко выступили на заседании Высшего госсовета СГ

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва и Минск вместе противостоят санкционному давлению и выступают за формирование многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Геополитический расклад объективно ставит перед двумя странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Мединский: Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военных

Источник: ТАСС

Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военных и получила 35 тел российских воинов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Песков прокомментировал инцидент с катером у берегов Кубы

Источник: Ernesto Mastrascusa/EPA/TASS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об инциденте с катером у берегов Кубы, заявил, что кубинские пограничники сделали то, что должны были сделать.

В Совфеде объяснили, почему перенесли переговоры по Украине

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Перенос переговоров по разрешению украинского кризиса с конца февраля на начало марта мог быть произведен по инициативе Киева, который заинтересован в затягивании процесса урегулирования конфликта. Такое мнение высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного

Источник: ФСБ

В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше