В Минобороны рассказали о восстановлении ветеранов СВО

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Находящимся в санатории на реабилитации ветеранам спецоперации справляться со стрессом помогают собаки, заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
«В подмосковном клиническом санатории “Солнечногорский” познакомилась с программой психологической реабилитации военнослужащих через взаимодействие со специально обученными собаками — канистерапией. Четвероногие друзья положительно влияют на эмоциональное состояние защитников, помогают справиться с тревожностью и стрессом», — говорится в сообщении в Telegram-канале Цивилевой.
По словам российский бойцов, приведенных в сообщении, совместные игры, дрессировка и общение с собаками-терапевтами дарят им положительные эмоции, снимают напряжение.
«Продолжим поддерживать развитие и внедрение новых методов реабилитации и ресоциализации ветеранов, в том числе для лечения посттравматического стрессового синдрома», — написала Цивилева.