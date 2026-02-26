В Минобороны рассказали о восстановлении ветеранов СВО

«В подмосковном клиническом санатории “Солнечногорский” познакомилась с программой психологической реабилитации военнослужащих через взаимодействие со специально обученными собаками — канистерапией. Четвероногие друзья положительно влияют на эмоциональное состояние защитников, помогают справиться с тревожностью и стрессом», — говорится в сообщении в Telegram-канале Цивилевой.