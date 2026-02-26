Ричмонд
В Минобороны рассказали о восстановлении ветеранов СВО

Цивилева: собаки помогают ветеранам СВО справляться со стрессом.

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Находящимся в санатории на реабилитации ветеранам спецоперации справляться со стрессом помогают собаки, заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«В подмосковном клиническом санатории “Солнечногорский” познакомилась с программой психологической реабилитации военнослужащих через взаимодействие со специально обученными собаками — канистерапией. Четвероногие друзья положительно влияют на эмоциональное состояние защитников, помогают справиться с тревожностью и стрессом», — говорится в сообщении в Telegram-канале Цивилевой.

По словам российский бойцов, приведенных в сообщении, совместные игры, дрессировка и общение с собаками-терапевтами дарят им положительные эмоции, снимают напряжение.

«Продолжим поддерживать развитие и внедрение новых методов реабилитации и ресоциализации ветеранов, в том числе для лечения посттравматического стрессового синдрома», — написала Цивилева.

