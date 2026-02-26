В 2025 году Счетная палата Самарской области выявила около 2500 нарушений

Счетная палата Самарской области подвела итоги работы за 2025 год. Их озвучили на заседании Самарской губернской думы 26 февраля. За год ведомство выявило более 2500 нарушений.
Большинство нарушений касались бухгалтерского учета — почти 32%. Около 27% были связаны с неэффективным использованием бюджетных средств, а около 7% — с необоснованным расходованием.
Счетная палата за год сделала 16 предписаний и 57 представлений, направила 69 материалов в правоохранительные органы. По итогу были заведены 54 административных дела, а 48 юридических и должностных лиц привлекли к ответственности.