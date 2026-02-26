Ричмонд
В 2025 году Счетная палата Самарской области выявила около 2500 нарушений

Почти треть обращений, которые выявила Счетная палата Самарской области, связаны с бухгалтерским учетом.

Источник: Комсомольская правда

Счетная палата Самарской области подвела итоги работы за 2025 год. Их озвучили на заседании Самарской губернской думы 26 февраля. За год ведомство выявило более 2500 нарушений.

Большинство нарушений касались бухгалтерского учета — почти 32%. Около 27% были связаны с неэффективным использованием бюджетных средств, а около 7% — с необоснованным расходованием.

Счетная палата за год сделала 16 предписаний и 57 представлений, направила 69 материалов в правоохранительные органы. По итогу были заведены 54 административных дела, а 48 юридических и должностных лиц привлекли к ответственности.